Реклама
Прямой эфир
Мир
США расширили санкции против связанных с ХАМАС лиц
Экономика
Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 15%
Общество
Воспитанники суворовских военных училищ посетили космодром Плесецк
Происшествия
Пожар произошел в здании гостиницы на юго-западе Москвы
Мир
Послу Финляндии вручили ноту в МИД РФ
Происшествия
В Крыму сообщили о массовой кибератаке на местных интернет-провайдеров
Общество
Собянин заявил о готовности Москвы к проведению выставки-форума «Россия» на ВДНХ
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность трех групп разведки Украины в Запорожской области
Общество
Минцифры поделилось планами по подключению школьных классов к Wi-Fi
Общество
Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов
Общество
Аэропорты Москвы сообщили о работе в штатном режиме на фоне снегопада
Общество
Курская АЭС сообщила о штатной работе после попытки атаки БПЛА
Армия
Армейская авиация ВКС получила самый тяжелый серийный вертолет в мире
Сюжет:

Опрос показал падение доверия к властям Израиля до 20-летнего минимума

Times of Israel: доверие к правительству Израиля упало до 20-летнего минимума
0
Фото: REUTERS/Amir Cohen
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доверие граждан Израиля к своему правительству упало до 20-летнего минимума. Об этом 23 октября сообщает газета Times of Israel со ссылкой на новый опрос Израильского института демократии.

Только 20,5% израильтян-евреев и 7,5% израильтян-арабов, опрошенных после нападения палестинского движения ХАМАС 7 октября, заявили, что доверяют правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

При этом в июне этого года показатель составлял 28 и 18% соответственно.

Ранее в этот день еврейская ежедневная газета Yedioth Ahronoth сообщила, что трое членов кабинета Нетаньяху думают об отставке в ответ на неспособность правительства и служб безопасности предотвратить нападение 7 октября и ликвидировать его последствия.

До заметного конца: Израиль не пойдет на соглашение с ХАМАС
К чему может привести наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа

Ранее, 11 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально объявил о формировании в стране чрезвычайного правительства с участием одного из лидеров оппозиции Бени Ганца. Глава израильского государства отметил, что на данный момент ключевая задача властей Иерусалима — победа над радикальной палестинской организацией ХАМАС, которая 7 октября напала на страну.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тыс., еще 15 тыс. жителей ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023