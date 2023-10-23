Опрос показал падение доверия к властям Израиля до 20-летнего минимума

Доверие граждан Израиля к своему правительству упало до 20-летнего минимума. Об этом 23 октября сообщает газета Times of Israel со ссылкой на новый опрос Израильского института демократии.

Только 20,5% израильтян-евреев и 7,5% израильтян-арабов, опрошенных после нападения палестинского движения ХАМАС 7 октября, заявили, что доверяют правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

При этом в июне этого года показатель составлял 28 и 18% соответственно.

Ранее в этот день еврейская ежедневная газета Yedioth Ahronoth сообщила, что трое членов кабинета Нетаньяху думают об отставке в ответ на неспособность правительства и служб безопасности предотвратить нападение 7 октября и ликвидировать его последствия.

Ранее, 11 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально объявил о формировании в стране чрезвычайного правительства с участием одного из лидеров оппозиции Бени Ганца. Глава израильского государства отметил, что на данный момент ключевая задача властей Иерусалима — победа над радикальной палестинской организацией ХАМАС, которая 7 октября напала на страну.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тыс., еще 15 тыс. жителей ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.