Коломенскую пастилу включат в сувенирный набор заповедника «Кижи»

В сувенирную линейку музея-заповедника «Кижи», расположенного в Карелии, включили наборы коломенской пастилы. Коробки выполнены в традициях и по лекалам XIX века. Их украшает изображение архитектурного ансамбля Кижского погоста, одного из первых объектов ЮНЕСКО в России.

В наборе — особенный вид пастилы, смоква, изготовленная по старинным рецептам из традиционных коломенских сортов яблок. Пюре из яблок в этой пастиле не взбито, а уварено с медом. В смокву добавляют ягоды и сушат большими пластами в вольном печном духе.

По словам директора музея-заповедника «Кижи» Елены Богдановой, которые приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня», коломенская пастила созвучна кижскому отношению к жизни и истории. Полностью натуральный продукт создан по достоверно восстановленным традиционным рецептам.