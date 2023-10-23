Заморозки и ледяной дождь спрогнозировали в Тульской области

Синоптики предупредили жителей Тульской области о наступлении заморозков и снеге. На дорогах возникнет гололедица.

Днем 23 октября температура воздуха превышает климатическую норму на 5 градусов. Местами потеплело до +15 градусов, скорость ветра достигает 9 м/с. В ночь на 24 октября синоптики прогнозируют наступление холодной воздушной массы с ростом атмосферного давления. Температура воздуха днем упадет до +3…+6 градусов. Об этом пишет ТСН24 со ссылкой на синоптика прогностического центра «Метео-ТВ» Александра Ильина.

До конца недели на севере Тульской области температура воздуха упадет до –1…+2 градусов, на юге ожидается до +5 градусов. В ночные часы ожидаются заморозки до –4 градусов. Кроме того, к выходным выпадет мокрый снег, а также ледяной дождь.

Ранее в этот день штормовое предупреждение объявили в Амурской области. 25 и 26 октября в регионе ожидается прохождение фронтальных систем западного циклона, из-за чего выпадет снег и усилится ветер.