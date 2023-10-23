Командир роты ВСУ Шевчук заявил, что украинской армии не хватает солдат

На Украине острая нехватка солдат, поэтому в стране должна быть проведена полномасштабная мобилизация мужчин и женщин. Об этом 23 октября заявил командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Шевчук.

«Не хватает людей. Солдаты заканчиваются ежедневно. Те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, так уже не пройдет. Людей мало, потому что война у нас полномасштабная, а мобилизация почему-то неполномасштабная», — цитирует «Страна.ua» Шевчука.

Он отметил, что любой человек, называющий себя гражданином Украины, обязан служить в армии, и напомнил, что законом не запрещено служить и женщинам.

Кроме того, Шевчук надеется, что новый министр обороны Украины Рустем Умеров выработает более жесткий подход к массовой мобилизации. По его словам, нет ничего плохого в том, что «военкоматы, центры комплектации ходят и фактически ловят за руки тех, кто должен выполнять свою конституционную обязанность».

Ранее в этот день экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что мобилизационные ресурсы в стране истощены, остается всё меньше сторонников действующего режима и добровольцев в рядах армии.

До этого, 3 сентября, минобороны Украины выпустило приказ, исходя из которого будут мобилизовывать ограниченно годных к военной службе мужчин. Ведомство внесло изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в украинской армии.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.