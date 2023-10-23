Реконструкция набережной имени Романа Дмитриева в Якутске завершится летом

Благоустройство набережной имени Романа Дмитриева завершат до июня 2024 года в Якутске. Ход работ проверил глава города Евгений Григорьев.

На текущий момент подрядчик завершил работы по срезке старого асфальтового покрытия. По словам директора МКУ «Главстрой» Алексея Варламова, проводится замена грунта и устройство земляного полотна. Дорогу отсыпают крупным щебнем, пишет ИА SakhaNews.

Асфальтирование проезжей части и демонтаж тротуаров запланированы на 2024 год. Сейчас на участке задействованы семь рабочих и три самосвала, каток, грейдер и экскаватор.

В начале октября в городе Стрежевой Томской области открыли благоустроенную набережную с пешеходными дорожками, мангальными зонами и торшерными светильниками. Стоимость ремонта составила 16 млн рублей.