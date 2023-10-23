The Telegraph сообщила о раздражающем Байдена влиянии Путина в мире

Влияние президента России Владимира Путина может раздражать лидера США Джо Байдена. Об этом 23 октября сообщила газета The Telegraph.

В СМИ отметили, что во время проведения глобального саммита друзей и партнеров в Китае лидер США «с раздражением обратился к нации» с целью призвать их продолжать бороться за лидерство страны.

В издании подчеркнули, что Китай и Россия создают коалицию, при этом антиколониальные настроения в мире лишь усиливаются. Глобальный Юг и Индия вовсе были проиграны Западом в борьбе за влияние.

«Глобальный Юг устал слушать указания Запада, а Индия отказалась выступать против Путина», — говорится в материале.

16 октября, Байден в интервью телеканалу CBS News заявил, что собирается «подавить Путина» в случае своего переизбрания на второй президентский срок. Американский лидер добавил, что в рамках возможного второго президентского срока он также собирается заняться урегулированием конфликта на Ближнем Востоке

Позднее Владимир Путин заявил, что подавить интересы России невозможно, и зарубежным странам придется их учитывать. Лидер РФ подчеркнул, что американскому президенту и политической элите Соединенных Штатов надо научиться уважать других.