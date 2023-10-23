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Эксперт сочла справедливой дисквалификацию Хэмилтона и Леклера

Экс-менеджер пилота «Формулы-1» сочла обоснованной дисквалификацию Хэмилтона и Леклера
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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Экс-менеджер пилота «Формулы-1» Виталия Петрова Оксана Косаченко сочла обоснованной дисквалификацию пилотов команды Mercedes Льюиса Хэмилтона и Ferrari Шарля Леклера по итогам гонки Гран‑при США. Своим мнением она поделилась 23 октября с «Известиями».

Она подчеркнула, что нарушение носит технический характер и очень легко проверяется.

«Их дисквалифицировали за нарушение технического регламента, поскольку днище было стерто больше, чем положено», — сказала специалист.

По словам эксперта, в этом вопросе «нечего обсуждать».

«Это не потому, что они что-то не так сделали, какой-то маневр. Это четко взвешиваемое и математически оцениваемое нарушение, поэтому я к этому отношусь именно так», — сказала она.

Специалисты Международной автомобильной федерации верно определили техническое нарушение, заключила Косаченко.

Заезд состоялся 21 октября на автодроме Circuit of the Americas, о дисквалификации двух гонщиков стало известно 23 октября. Машины спортсменов не прошли техническую проверку после финиша. На болидах не соответствовали регламенту доски скольжения под днищем, уточнил «Спорт-Экспресс».

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В результате отстранения британский автогонщик Хэмилтон лишился второго места, а гонщик из Монако Леклер — шестого. По итогам пересмотра вторым стал Ландо Норрис, а третьим — Карлос Сайнс.

Победитель гонки — 26-летний нидерландец Макс Ферстаппен, выступающий за команду Red Bull.

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