В Ягуле спасли застрявшую в траншее немецкую овчарку

Спасатели пришли на помощь немецкой овчарке, провалившейся в свежевырытую траншею в Ягуле. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии.

Тело пса сдавливали стенки траншеи, и он задыхался. Прибывшие на место спасатели вырыли подкоп, с помощью веревки достали собаку и передали владельцу.

Как отмечает ИА «Сусанин», жителей Удмуртии призывают помогать животным, попавшим в беду. Если вы стали свидетелем подобной ситуации, то следует обратиться по номеру «112».

Ранее сообщалось, что собака спасла пропавшего в амурской тайге мальчика от медведицы с медвежатами. Пес отпугнул своим запахом диких зверей, чья берлога была неподалеку.