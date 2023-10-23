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Пользователи соцсетей подключились к созданию клипов к новому гимну СВО

Россияне создали клипы для песни «Камуфляжные времена»
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Пользователи социальной сети «ВКонтакте» предложили несколько клипов к синглу «Камуфляжные времена», написанному рэпером Артемом Саградой и посвященному российским военнослужащим в зоне СВО.

Зеленый свет к созданию фан-видео на данную композицию создатели дали в воскресенье, 23 октября, в посте, опубликованном в соцсети. Они также указали, что чем больше будет фрагментов, тем большее количество информационного пространства будет охвачено.

В роликах можно увидеть то, о чем поет Саграда: бомбардировки мирных городов, бои на фронте и российских солдат. Для создания видео используются кадры, снятые российскими бойцами, а также материалы военных корреспондентов.

Так, уже в первом ролике отражены практически все аспекты спецоперации: слаженная работа российских бойцов, последствия взрывов, поддержка военнослужащих от родных и близких. Во втором видео к подобным кадрам наложено и выступление самого рэпера.

Также в видео содержатся фрагменты обращений российских военных, кадры расчетов оружия, а также моменты из жизни в тылу.

Песню Саграды уже назвали неофициальным гимном СВО. Она посвящена погибшим военным и мирным жителям, которые пали от рук националистов. В клипах, предложенных пользователями, есть записи военных столкновений на земле и в воздухе.

Кроме того, показаны кадры с детьми, раненными и погибшими в результате боев.

Ранее, 20 октября, в разговоре с «Известиями» музыкант признался, что на создание трека его вдохновило интервью одного из военных корреспондентов.

Также он отметил, что история трека — очень долгая, а его идея родилась из поездок на Донбасс, личных переживаний музыканта и участия в программе «Соль» на РЕН ТВ, в которой ее ведущие Александр Скляр и Рич задали Саграде вопрос — почему он не пишет о Донбассе? Ответом стала композиция «Камуфляжные времена».

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