Бывший первый замминистра обороны Игорь Пузанов умер в возрасте 76 лет

Информацию о смерти бывшего первого заместителя главы Минобороны генерала армии Игоря Пузанова подтвердил «Известиям» 23 октября руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.

«К большому сожалению, скончался вчера дома, в квартире», — сказал он.

Причиной смерти Пузанова стала долгая продолжительная болезнь.

О месте и дате похорон военачальника будет известно позже. Дерябин отметил, что создана комиссия по организации похорон генерала, но сначала свое мнение выскажут его родственники.

Ранее Дерябин выразил соболезнования родным и близким покойного от Клуба военачальников.

Пузанов родился 31 января 1947 года в Тюмени. Он окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени Фрунзе, Военную академию Генштаба Вооруженных сил (ВС) России. Первым заместителем министра обороны его назначили в 2001 году. В начале 2004 года должность была упразднена, а спустя год Пузанов был назначен командующим войсками Ленинградского военного округа. Воинское звание генерала армии ему было присвоено в 2005 году.