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Эксперт оценил заявление США о возможном участии в конфликте на Ближнем Востоке

Балмасов: США успокаивают Израиль, заявляя о возможном вступлении в конфликт
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Capt. Robyn Haake
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Заявление США о готовности к вступлению в палестино-израильский конфликт является успокоительным заявлением для Израиля. Об этом «Известиям» 23 октября заявил эксперт Института Ближнего Востока, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин указал, что армия США готова к активным действиям, в случае, если в ближневосточном конфликте появятся новые участники.

«Это, скорее, успокоительное заявление для Израиля. Война на два фронта это то, против чего всегда предупреждали Запад, то, чего он всегда боялся и то, к чему он всегда склонял как раз своих врагов. Оказаться в этой роли для тех же Соединенных Штатов было бы опрометчиво. Они могут заявлять что угодно, но практика такая, что одно дело заявление, другое дело реальность», — заявил Балмасов.

Вместе с тем эксперт прокомментировал заявление пресс-секретаря Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатана Конрикуса о том, что единственным условием для отмены наземной операции в Газе является ситуация, при которой палестинское движение ХАМАС освобождает всех пленных и безоговорочно сдается.

Как считает Балмасов, на данный момент ЦАХАЛ занимается подготовительным процессом к проведению наземной операции в Газе, поскольку заложники являются инструментом, с помощью которого ХАМАС может воздействовать на Израиль.

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«То, что сейчас происходит — идет подготовительный процесс. Как раз заложники — это тот инструмент, с помощью которого ХАМАС может воздействовать на общественное мнение Израиля. Это его «ахиллесова пята». Стоит серьезному числу заложников там погибнуть — это будет транслироваться активно по всем каналам, это будет бить по самому Нетаньяху и по самим израильским военным, которые это проводят», — объяснил эксперт.

Кроме того, по его словам, заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о полной ликвидации ХАМАС было опрометчивым.

«Нетаньяху придется так или иначе выполнять свои обещания относительно наземной операции. Дело в том, что физическая ликвидация ХАМАС также довольно проблематична, <...> уничтожив боевиков ХАМАС, даже саму орагнизацию, тут же появятся новые адепты. Физически — это неосуществимая вещь, тем более без ликвидации руководства. Нетаньяху сделал это обещание довольно опрометчиво. Ему это еще позиция припомнит», — резюмировал Балмасов.

Ранее, 21 октября, в ЦАХАЛ сообщили, что число израильских заложников, захваченных радикальным палестинским движением ХАМАС, возросло до 210 человек. Днем ранее посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что движение ХАМАС готово вернуть людей, взятых в заложники. Палестинскому анклаву необходимо предоставить медицинскую помощь, лекарства и оборудование, после чего можно идти на переговоры, сказал он

Ситуация в регионе обострилась после того, как 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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