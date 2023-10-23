Рогов сообщил об успешной контратаке РФ в районе Вербового

В районе села Вербовое в Запорожской области российские военные провели успешную контратаку. Об этом 23 октября сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В районе Вербового наши ребята еще и пошли в контратаку, отработав по позициям врага «Солнцепеками» и захватив несколько опорных пунктов противника», — рассказал Рогов «РИА Новости».

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать в направлении Вербового и Новопрокоповки, но получили отпор.

Рогов также отметил, что российские силы контратаковали также в районе сел Приютное и Полтавка на времевском направлении, уточняет «Газета. Ru».

Ранее в этот день Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ, которые уничтожили опорный пункт с пехотой ВСУ на запорожском направлении. Группа пехоты [ВСУ] до десяти человек укрывалась в блиндажах, уточнил командир огнеметного взвода с позывным Пламя.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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