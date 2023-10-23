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Посещение обновленного планетария в Пензе оставили бесплатным

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Фото: vk.com/planetarypenza
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В Пензе обновленный планетарий пока работает в тестовом режиме. С 23 по 27 октября там будут проводить только один сеанс в день, в Звездном зале. Мероприятия остаются бесплатными, но по предварительной записи.

ИА «Пенза-пресс» уточняет, что отремонтированный планетарий открыли спустя 13 лет — в 2010 году старое здание пришлось закрыть из-за аварийного состояния. Реставрировать его начали в 2021 году. Работы проводились в рамках нацпроекта «Культура».

Пензенский планетарий — это единственный деревянный планетарий в мире. По оснащенности современной техникой таких планетариев чуть более 10, включая зарубежные, отмечает агентство.

Так, сообщалось, что в планетарии в Пензе установили купол и смонтировали современное оборудование, которое привезли из Германии и США. Теперь он передает совершенно точную картину звездного неба. Уникальность аппарата в том, что каждая звезда, а их здесь 7 тыс., показывается отдельным световодным волокном.

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