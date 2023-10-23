Памятник купцу Ивану Шишкину установят в Елабуге

В Елабуге в Татарстане утвердили макет памятника градоначальнику, купцу и филантропу Ивану Шишкину. Он первым провел восстановительные работы на башне Елабужского городища и построил в городе первый водопровод.

Автор памятника — молодой казанский скульптор Фаниль Валиуллин. В столице республики установлен памятник связисту его авторства, а в Нижнем Новгороде — памятник Жюлю Верну, «улетающему» на воздушном шаре.

ИА «Татар-информ» уточняет, что в рамках проекта туристического кода Елабуги памятник Шишкину установят на площади Ленина до конца года. Его высота будет более 2,5 м. Также в рамках туристического кода на 68 зданиях Елабуги появится подсветка. Ее установят в том числе на Спасском соборе и на памятнике Надежде Дуровой.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выявили новый памятник архитектуры. Объектом культурного наследия будут считать Новобиксентеевский могильник. Это означает, что у территории будет особый режим пользования.