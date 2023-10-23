Офисы появятся в бывшем Мухинобугорском училище в Томске

В Томске в бывшем здании Мухинобугорского мужского и Пушкинского женского училищ разместят офисные помещения. Речь идет об исторической постройке на Алтайской улице. Об этом рассказали РИА «Томск» в региональном комитете по охране объектов культурного наследия.

Ранее началось восстановление кирпичного двухэтажного здания с цоколем, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. В 2021 году его выкупил индивидуальный предприниматель Михаил Закурский, предложив за него почти 12 млн рублей. В последние годы дом стоял без крыши и с обвалившимися перекрытиями.

В комитете утверждают, что приспособить здание к современному использованию вполне возможно. В данном случае федеральный закон «Об объектах культурного наследия народов РФ» нарушен не будет.

Капитальный ремонт объекта планируется завершить в октябре 2024 года. Проект предусматривает отделку помещений классическими современными материалами, а на полу будет керамогранитная плитка.

Ранее сообщалось, что в Томске власти планируют восстановить загородный дом Кухтериных. Здание было построено в 1900-е годы в качестве дачи, позже его приспособили под жилье работников спичфабрики. Впоследствии дом стал многоквартирным и в марте 2019 года пострадал от пожара. Реконструкция завершится до 1 декабря 2027 года.