Первые случаи гриппа зарегистрировали в Новосибирской области

В Новосибирской области появились первые заболевшие гриппом в этом эпидемическом сезоне. Зарегистрировано два случая.

Заболевшие не были привиты от этой инфекции. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщила замминистра здравоохранения Елена Аксенова.

По ее словам, заболели гриппом дети. Сейчас они чувствуют себя удовлетворительно, медицинскую помощь получают амбулаторно.

VN.ru пишет, что прививочная кампания проходит в Новосибирской области успешно. Прививки получили уже 715 тыс. жителей региона.

Ранее, 18 октября, врач-иммунолог Владимир Болибок выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год. По его словам, хотя иммунитет после прививки от коронавируса не защищает от заражения на 100%, он предохраняет от тяжелого течения заболевания и от осложнений постковидного синдрома. Врач добавил, что от остальных ОРВИ, включая грипп, хорошо защищают маски.