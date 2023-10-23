Поезд насмерть сбил 15-летнего подростка в Омске

Несовершеннолетний мальчик попал под поезд в Ленинском округе Омской области. Транспортная прокуратура проводит проверку, сообщает ИА «Омскрегион» в понедельник, 23 октября.

Инцидент произошел накануне около 23:00 между станциями Карбышево-1 и Московка. Проходивший мимо поезд насмерть сбил 15-летнего школьника.

После проверки будет дана оценка соблюдению норм безопасности при эксплуатации объектов ж/д транспорта, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее в октябре похожий инцидент произошел в Московской области. Мужчина попал под электричку в городском округе Фрязино и остался жив.