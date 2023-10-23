Землетрясение произошло недалеко от Новосибирска

В Новосибирской области зафиксировали подземные толчки. Эпицентр землетрясения находился недалеко от Искитима. Магнитуда составила 3,4.

О том, есть ли разрушения в результате случившегося, информации пока не было. Однако эксперты не исключили, что в этой зоне возможны и более мощные толчки, пишет altapress.ru.

Ранее, 9 октября, сообщалось, что сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8 на территории Кош-Агачского района Республики Алтай. Подземные толчки ощущались в нескольких населенных пунктах: в селах Кокоря, Кош-Агач, Мухор-Мархата, Ташанта, Теленгит-Сортогой и Тебелер. Пострадавших нет. Разрушения и повреждения зданий не выявлены.