Москвичей предупредили о формировании снежного покрова до 10 см к концу недели

На этой неделе в Москву придет зимняя погода с морозами и снегопадами. В частности, под конец недели высота снежного покрова в столице может достигнуть 10 см, сообщил «Известиям» 23 октября метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он отметил, что сегодняшний день станет последним теплым днем в октябре. Температура воздуха днем приблизится к +10 градусам, но при этом ожидается большое количество осадков в виде дождей.

«На этой неделе в столицу нагрянет зима. Сначала с морозами, а под конец недели со снегопадами. Начиная со вторника ветер сменится на северный/северо-западный и температура воздуха будет держаться на уровне от 0 до +5 градусов. В среду вернутся ночные заморозки — по области до –5, а в Москве — до –2 градусов. Днем температура большую часть дня будет держаться на уровне около 0 градусов. В четверг ожидается примерно такая же погода», — рассказал Шувалов.

По его словам, ни в среду, ни в четверг осадков в столице не прогнозируется. Однако затем ситуация изменится.

«В пятницу с юго-запада и юга поднимается обширнейшая зона осадков, которые в Москве и Подмосковье выпадут в виде снега. Снегопад будет продолжаться в течение двух дней, и в субботу высота снежного покрова в столице может достигнуть 10 см. Так что у тех, кто еще не успел поменять резину, осталось совсем немного времени», — предупредил Шувалов.

21 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Московской области со среды, 25 октября, будет фиксироваться температура, типичная для метеорологической зимы. Синоптик также порекомендовал автомобилистам сменить резину на зимнюю.