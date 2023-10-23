Песков сообщил о работе по освобождению российских граждан из плена ХАМАС

Российские дипломаты предпринимают все необходимые усилия по освобождению российских граждан из плена ХАМАС. Об этом 23 октября во время брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«<...> осуществляются определенные контакты с этой целью [освобождение заложников], наши дипломаты работают», — сказал он.

Он подчеркнул, что сложившаяся в секторе Газа ситуация не позволяет говорить детально. При этом Песков заверил, что дипломаты предпринимают все необходимые усилия.

На вопрос журналиста о 50 российских гражданах, желающих покинуть сектор Газа, пресс-секретарь заявил, что с ними контактирует посольство.

«<...> здесь совсем разные ситуации, потому что, вы знаете, регистрация не является обязательной, это добровольное дело для тех граждан, которые проживают за границей», — отметил Песков.

Ранее в этот день в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что число израильских заложников, захваченных радикальным палестинским движением ХАМАС, возросло до 222 человек.

21 октября ранее посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что движение ХАМАС готово вернуть людей, взятых в заложники. Палестинскому анклаву необходимо предоставить медицинскую помощь, лекарства и оборудование, после чего можно идти на переговоры, сказал он.

Тогда же правительство Израиля подтвердило освобождение двух заложниц из плена в секторе Газа по гуманитарным соображениям. Девушка из Иллинойса, 17-летняя Натали Шошана Раанан, и ее 59-летняя мать Джудит Тай Раанан провели в плену у ХАМАС 13 дней. В настоящий момент они получают необходимую медицинскую помощь, рассказал отец Натали Ури Раанан.

В тот же день чрезвычайный и полномочный посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил о нахождении в плену ХАМАС двух россиян с двойным гражданством.

Ситуация в регионе обострилась после того, как 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.