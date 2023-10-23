Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Волгоградской области

Причиной пожара, который произошел 23 октября на пятом этаже в многоквартирном жилом доме в городе Котельниково Волгоградской области, предварительно, стал взрыв газа. По информации источника «Известий», погиб один человек.

По данным источника, также пострадали два человека: один из пострадавших в тяжелом состоянии доставлен в больницу, о состоянии второго собеседнику неизвестно.

Глава Котельниковского района Волгоградской области Сергей Понкратов в телефонном разговоре с «Известиями» сообщил, что, предварительно, причиной взрыва стал газ. По его словам, спасатели продолжают тушить возгорание. При этом он отметил, что точные причины происшествия устанавливаются.

О пожаре в многоквартирном жилом доме в Котельниково ранее в этот день сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. Уточнялось, что сообщение о возгорании поступило в ведомство в 11:08, в 11:45 пожар был локализован.