Украинский ФК «Шахтер» расторг контракт со сбежавшим Распутько

Украинский футбольный клуб (ФК) «Шахтер» объявил о расторжении контракта с футболистом Александром Распутько, сбежавшим в Россию. Об этом 23 октября говорится на сайте клуба.

В связи с невозвращением в расположение команды и фактическим отказом от исполнения обязанностей по контракту ФК «Шахтер» расторг контракт с футболистом Александром Распутько», — отмечается в сообщении.

Ранее, 12 октября, стало известно, что полузащитник «Шахтера» Распутько сбежал в Россию после матча в Бельгии. Издание Sport.ua тогда сообщило, что футболист мог сбежать из-за своих политических взглядов либо в связи с разногласиями по новому контракту.

Позже, 13 октября, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что спортсмена могут принять в футбольных клубах России, если будет соответствовать уровень его игры. Она добавила, что ценность игрока оценивается его полезностью, а не тем, откуда и куда он убежал.