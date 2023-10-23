Посол РФ в Ливане сообщил о рисках для находящихся в стране россиян

Обострение конфликта на Ближнем Востоке несет риски для находящихся в Ливане 3,2 тыс. российских граждан. Об этом заявил посол РФ в стране Александр Рудаков в эфире телеканала «Россия 24».

Рудаков подчеркнул, что 3247 россиян, находящихся в Ливане, — это те, кто стоит на учете консульского отдела. Реальное количество российских граждан в стране «значительно больше».

Ранее, 20 октября, чрезвычайный и полномочный посол РФ Анатолий Викторов рассказал «Известиям», что россияне оставили более 6 тыс. обращений в посольстве РФ в Тель-Авиве с момента начала эскалации конфликта в Израиле. При этом около 300 человек обратились с просьбой включить их в списки в случае эвакуации из страны.

До этого, 19 октября, посольство РФ в Израиле сообщило, что число погибших россиян в ходе обострения палестино-израильского конфликта возросло до 19.

Российские туристы, находящиеся сейчас в Ливане, в беседе с «Известиями» 18 октября рассказали об обстановке в стране на фоне эскалации в отношениях Тель-Авива и Бейрута. По их словам, всё спокойно.

Обстановка на границе Израиля и Ливана по-прежнему остается напряженной. Группировка «Хезболла» с ливанской территории регулярно обстреливает пограничные израильские пункты и кибуцы, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также ведет ответный огонь.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары и объявила о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.