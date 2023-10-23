ВДВ применяют новые системы привязки к местности при использовании «Солнцепеков»

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» Воздушно-десантных войск (ВДВ) применяются в кооперации с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом 23 октября сообщили в Минобороны России в своем Telegram-канале.

В министерстве уточнили, что работу термобарических систем корректируют с воздуха. В режиме реального времени беспилотники передают информацию о результатах поражения в командный пункт.

В МО отметили, что на данный момент расчеты термобарических установок Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения оказывают поддержку российским бойцам в районе Вербового на запорожском направлении.

В видеоролике, приложенным к посту, командир огнеметного взвода с позывным Пламя рассказывает о поражении укрывшейся в блиндажах пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, после работы систем «Солнцепек» у противника нет шансов выйти из укрытий целым и невредимым.

«Попадая в цель, снаряд распыляет, а затем воспламеняет взрывоопасную смесь. Температура несколько тысяч градусов плюс избыточное давление», — поясняют принцип работы термобарических боеприпасов в МО РФ.

Также в этот день сообщалось об уничтожении опорного пункта с пехотой ВСУ системами ТОС-1А «Солнцепек» на запорожском направлении.

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