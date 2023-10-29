Астролог дала прогноз для знаков зодиака на ноябрь

Астролог Екатерина Никанорова рассказала «Известиям», чего стоит ожидать знакам зодиака в ноябре.

Как сообщила эксперт, Венера переходит в Весы и пробудет в своем знаке с 8 ноября по 4 декабря. Так, с 8 ноября уйдет желание ссориться, захочется решать конфликты мирным путем, вести переговоры. Люди станут более терпимыми к чувствам и желаниям друг друга. Кроме того, это хорошее время для знакомств. Этот период может подарить возможности делового партнерства или долгосрочные любовные отношения.

С 10 ноября Меркурий переходит в знак Стрельца. По словам Никаноровой, с этого момента у многих уйдут зажатость, стеснительность и неуверенность. Захочется строить планы, изучать что-то новое. Также появится возможность интересных встреч и знакомств. При этом астролог советует не принимать необдуманных решений.

«С 22 ноября Солнце перейдет в знак Стрельца, это придаст нам уверенности в своих силах, повысит чувство справедливости, желание постоять за себя и других людей. Хорошо в это время заниматься благотворительностью. Также в этот период нам будут сопутствовать успех и удача, оптимизм и высокая искренность. Однако следите за своими высказываниями, так как излишняя прямолинейность может обидеть собеседника», — сказала Никанорова.

Марс в Стрельце с 24 ноября расширяет поле своих действий, подчеркнула собеседница «Известий». Этот период связан с развитием бизнеса. Например, можно найти иностранных партнеров. Но также стоит учитывать, что в это время люди обещают больше, чем могут сделать. Не нужно хвататься за несколько дел одновременно.

ОВЕН

Овнам предстоит многое пересмотреть. Придет осознание, что всех денег не заработать и всю работу не переделать, — нужно будет сделать выбор. Зарубежные связи, командировки и поездки будут особенно перспективными. До середины ноября постарайтесь всё систематизировать и привести в соответствие свой список дел. Отношения стоят на первом месте. Проводите побольше времени с любимыми. Также не забывайте про отдых.

ТЕЛЕЦ

В ноябре у Тельцов будет много перемен. Это может быть смена места жительства, работы или отношений. Наиболее напряженной и эмоциональной станет первая половина ноября. Ожидается немало споров, отчасти из-за вашей несговорчивости и завышенной самооценки. В отношениях стоит быть более внимательными и деликатными. Также это хороший период для обследования и поездки в санаторий. В отношениях не совершайте необдуманных поступков — резкие перепады настроения и желание всё изменить могут обернуться разрывом.

БЛИЗНЕЦЫ

Умение видеть важные мелочи и последовательно планировать каждый шаг позволят Близнецам справиться с многочисленными делами. Вы должны разобраться с прошлыми делами, иначе они будут тормозить новые выгодные проекты. Найдите в своем плотном графике время, чтобы побыть наедине с собой и восстановить нервную систему. Постарайтесь не пропадать на работе круглосуточно и уделяйте внимание близким. Из-за нехватки внимания могут возникать недопонимая и мелкие ссоры в семье. Любовные отношения будут полностью зависеть от вас.

РАК

В ноябре Раков охватит жажда бурной деятельности, новые ощущения наполнят их жизнь. Месяц обещает быть плодотворным, представится множество возможностей проявить себя. Но не стоит забывать про семью. Постарайтесь проводить с детьми и близкими свободное время, больше гулять на свежем воздухе. Также звезды советуют налаживать существующие отношения. А одиноким представителем знака ноябрь даст возможность встретить вторую половинку.

ЛЕВ

Львам захочется больше времени проводить с семьей, сделать более комфортными условия в квартире или доме. Но не забывайте держать финансы под контролем — необдуманные траты могут привести к потерям. Первая половина ноября потребует от Львов рассудительности и самообладания. У представителей знака достаточно ресурсов для осуществления своих задач. В отношениях вас могут поджидать искушения, сумейте их перебороть и будьте верны тем, кого любите. А для тех, кто еще не состоит в отношениях, самое время начать любовную связь.

ДЕВА

В ноябре Девам представится возможность улучшить финансовое положение. Представителям знака захочется перемен в жизни, а настойчивость и решительность помогут в этом. Будут появляться новые люди, компаньоны и друзья, которые помогут сделать решительный шаг. Но будьте внимательны, распределяя силы и время. Важно, чтобы ваши интересы не расходились с интересами партнеров. Чтобы заряд энергии быстро не закончился, займитесь йогой или практиками. Первая половина месяца хороша для Дев, состоящих в долгих и стабильных отношениях.

ВЕСЫ

Ноябрь обещает быть продуктивным и принесет финансовые успехи. Однако предстоит потрудиться больше обычного. Вы будете находиться в постоянном движении, решать большое количество задач. В этом месяце приготовьтесь к многочисленным встречам с разными людьми. Постарайтесь в ноябре не брать в долг и не одалживать. Не совершайте крупных покупок. В отношениях ожидается гармоничная обстановка. Важную роль сыграет создание уюта и комфорта в доме. С 9 ноября для одиноких представителей знака наступит отличное время для создания гармоничных любовных связей.

СКОРПИОН

Скорпионы будут активными, идущими напролом к своей цели. Ноябрь даст возможность взять инициативу в свои в руки, начать действовать и воплощать планы. Ваше упорство и стремление хорошо заработать принесут плоды. Некоторые из Скорпионов решат затеять строительство или ремонт в доме. При этом в связи с повышенной настойчивостью и эмоциональностью могут возникать мелкие ссоры и конфликты как на работе, так и дома. Потребуется приложить немало усилий для поддержания баланса «семья – работа». В отношениях ожидаются «американские горки». Чтобы сгладить негатив, устраивайте больше сюрпризов и романтических вечеров. Одиноким Скорпионам звезды сулят неожиданное знакомство.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам предстоит вплотную заниматься семейными делами. Финансовый результат месяца зависит только от ваших усилий. Вы умеете идти по карьерной лестнице и добиваться нужных результатов. Отодвиньте лень на задний план, тогда у вас всё получится. Также на протяжении ноября Стрельцов ждут неожиданные встречи с друзьями. Возможно обретение новых друзей или возвращение старых. Но не переоцените собственные возможности — стремление помочь каждому может обернуться проблемами со здоровьем. В отношениях старайтесь не поступать эгоистично, прислушивайтесь к советам, учитесь делиться своими тревогами со второй половинкой.

КОЗЕРОГ

Ноябрь полностью в вашей власти, трудом и упорством вы сможете достичь нужных результатов. Переходите от дальних перспектив к близким целям, действуйте смело и решительно. Не впадайте в уныние, если что-то идет не по плану. Вы останетесь довольны результатом и можете рассчитывать на хорошую прибыль. Для многих Козерогов существует вероятность смены места жительства. Во всей этой суете не забывайте, что у вас есть семья, которая нуждается в поддержке и заботе. Любовный гороскоп советует не бояться перемен в личных отношениях — откройтесь своему партнеру, разберитесь в себе и своих отношениях. Желающим найти пару звезды советует быть открытыми для нового опыта.

ВОДОЛЕЙ

В ноябре Водолеев ждет множество перспектив. Этот месяц подарит шанс найти работу и решить финансовые проблемы. Кто-то найдет новый способ заработка, а кто-то научится копить. Самым смелым и рациональным ноябрь подарит возможность приобрести жилье в другой стране. Однако будьте внимательны при работе с документами. В отношениях Водолеям захочется глубоких и интенсивных чувств. Не скрывайте своих желаний от партнера. Есть большая вероятность начать семейный бизнес. Свободных Водолеев ждут судьбоносные встречи в поездках.

РЫБЫ

У Рыб в ноябре включится активный режим. Представители знака будут находиться в постоянном движении, ожидается много поездок. Для повышения квалификации некоторые из Рыб начнут обучение. Середина месяца может сопровождаться финансовыми трудностями. Будьте бдительны при переводе платежей, есть риск нарваться на мошенников. Рыб без пары ждут новые знакомства, динамические, интенсивные отношения не заставят скучать. Семейным Рыбам звезды рекомендуют сохранить свои чувства и отправиться в совместное путешествие.

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