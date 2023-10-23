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В Израиле 75% граждан в опросе возложили на Нетаньяху вину за провал 7 октября

Ynet: 75% граждан считают Нетаньяху виновным в провале 7 октября
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху считают виновным в провале 7 октября 75% граждан страны. Об этом 23 октября сообщило издание Ynet.

По данным СМИ, исследование, проведенное политическим психологом Нимродом Нимом из Еврейского университета, показало, что 75% граждан Израиля возлагают вину за провал 7 октября на премьер-министра страны. Как уточняет Ynet, это значительный рост по сравнению с двумя предыдущими опросами. При этом виновным в провале Израиля министра обороны Израиля Йоава Галанта считает 71% опрошенных.

Около 66% выразили мнение, что после окончания боевых действий Нетаньяху должен уйти в отставку, 18% так не считают. Помимо этого, 64% респондентов высказались за роспуск парламента в пользу новых выборов. Среди избирателей правящей партии «Ликуд», согласно данным опроса, более половины опрошенных также заявили, что премьер страны должен покинуть свой пост, а 45% высказались за роспуск парламента по окончании войны.

Ранее, 20 октября, издание Times of Israel сообщило, что здание штаб-квартиры партии Нетаньяху «Ликуд» испачкали искусственной кровью и прикрепили на входе фотографии людей, находящихся в заложниках в секторе Газа. Как отмечается в публикации, акция была проведена для того, чтобы донести до руководства страны, что оно «виновато в многочисленных жертвах резни ХАМАС 7 октября».

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До этого, 19 октября, Нетаньяху заявил, что одной из целей атаки боевиков движения ХАМАС на Израиль 7 октября был срыв процесса нормализации отношений в Ближневосточном регионе. Он подчеркнул, что война с ним будет долгой и наступил «самый мрачный час как для Израиля, так и для международного сообщества».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи» и начал блокаду анклава.

По последним данным, со стороны Израиля пострадал по меньшей мере 5431 человек, число погибших в стране превышает 1,4 тыс. Между тем министерство здравоохранения Палестины сообщило, что с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погиб 4651 человек, еще 14 245 жителей анклава получили ранения различной степени тяжести.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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