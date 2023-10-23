В МИДе прокомментировали призыв НАТО к подготовке к конфликту с РФ в Арктике

Заявления представителя НАТО о необходимости подготовки к конфликту с Россией в Арктике являются попыткой Североатлантического альянса обосновать свое присутствие в данном регионе, заявил журналистам в понедельник, 23 октября, посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

Таким образом от прокомментировал слова главы военного комитета Североатлантического альянса Роба Бауэра, который заявил, что тесные связи РФ и КНР повышают риск конфликта с участием НАТО в Арктике, и призвал блок готовиться нему, учитывая способность России действовать в данном регионе.

«Заявление, я считаю, не базируется на основе серьезного фундаментального анализа российской позиции в Арктическом регионе и является очевидной попыткой обосновать необходимость присутствия НАТО в Арктическом регионе», — заявил Корчунов «РИА Новости».

Ранее, 17 сентября, Корчунов заявил, что РФ ответит на военное усиление НАТО в Арктике мерами, включая те, которые будут иметь превентивный характер.

В июле президент России Владимир Путин напомнил о стратегической важности Арктической зоны для России. Глава государства также обратил внимание на то, что благоустройство городов этого региона зависит от решения вопросов в оборонной отрасли.