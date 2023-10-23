В Госдуме оценили слова премьера Японии о мирном соглашении с Россией

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал 23 октября заявление премьер-министра Японии Фумио Кисида о том, что страна сохранит курс на заключение мирного договора с Россией. По словам депутата, Москва всегда была привержена мирным соглашениям и не отказывалась садиться за стол переговоров.

«Cлова [Кисида] о том, что они придерживаются курса на мирное соглашение с Россией, с одной стороны, внушает сдержанный оптимизм, а с другой — тут хочется оппонировать — а у них есть другой выход? Я думаю, у них его просто нет, поэтому Россия была всегда привержена любым мирным соглашениям, готова садиться за стол переговоров, но мы не приемлем диктата или диктовки каких-либо условий», — приводит слова Белика «Дума ТВ» для «Известий».

Он также добавил, что у РФ есть своя позиция касаемо данного вопроса.

«У нас есть свои позиции и незыблемые правила и требования. Я хочу напомнить, что не так давно, пару лет назад, мы вносили изменения в Основной закон, где очень четко было прописано, что отчуждение любых территорий является недопустимым — раз, незаконным — два и уголовно наказуемым — три. Кто бы ни предложил это сделать из граждан РФ или кто-либо из чиновников — это подлежит наказанию», — отметил депутат.

При этом Белик указал на готовность РФ к заключению мирного договора.

Ранее в этот день премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио будет придерживаться в отношениях с Москвой курса на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора, отметив при этом, что на сегодняшний день отношения двух стран находятся в сложном состоянии.

Речь идет о мирном договоре между странами, который так и не был подписан после окончания Второй мировой войны. В 1956 году Япония и СССР подписали совместную декларацию, по которой Москва была согласна рассмотреть передачу Хабомаи (группа островов в составе Малой Курильской гряды) и Шикотана (самый крупный остров Малой гряды Курильских островов) Токио, но для этого необходимо было заключить мирный договор. При этом сама Япония не отказывалась от претензий на все острова Курильской гряды. Тем не менее странам так и не удалось достигнуть соглашения в этом вопросе. В настоящий момент позиция российского руководства заключается в неприкосновенности суверенитета РФ над островами Хабомаи и Шикотан.

В марте 2022 года МИД РФ сообщил о прекращении переговоров с Токио по вопросу мирного договора. Причиной этого стали введенные Японией односторонние ограничения в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Москва, в свою очередь, вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах, заблокировав продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества.

В апреле 2023 года Япония опубликовала «Синюю книгу по дипломатии», где назвала Курилы незаконно оккупированными Россией. В документе, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, подчеркивается, что это исконные японские территории и на них распространяется суверенитет Японии. Комментируя эти заявления, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что Россия не приемлет подобные формулировки. Он указал, что Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации.

Позднее, в июне, Кисида также заявлял, что Япония сохранит курс на заключение мирного договора с РФ. Он добавил, что Токио будет твердо придерживаться позиции заключить мирный договор с Россией, решив территориальную проблему.