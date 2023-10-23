«Известия» показали последствия обстрела Куйбышевского района Донецка

Утром 23 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Куйбышевский район Донецка, погибла женщина, повреждены дома в частном секторе. «Известия» показывают последствия удара.

Как следует из видеокадров, в одном из домов после обстрела начался пожар. Внутри помещение выгорело полностью. Кровля дома повреждена, разрушена одна из стен.

Также взрывной волной в соседних домах выбиты стекла окон и разрушены заборы. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, в результате обстрела Куйбышевского района по улице Чехословацкой погибла женщина 1951 года рождения.

«При обстреле Куйбышевского района по пр. Кремлевскому ранены мужчина 1995 г.р. и женщина 1970 г.р. Также по ул. Абросимова ранен мужчина 1964 г.р.», — добавил он.

Кроме того, в результате обстрела повреждено остекление многоквартирного жилого дома по проспекту Кремлевскому.

Огонь украинские силовики открыли по северной части города утром. Сообщалось, что под обстрелом, в частности, поселок Октябрьский Рудник в Куйбышевском районе.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.