В МИЦ «Известия» группа «Крематорий» расскажет о предстоящем юбилее

25 октября в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится творческая встреча с музыкантами группы «Крематорий», посвященная 40-летнему юбилею коллектива.

Участники:

Армен Григорян, лидер, автор песен и вокалист группы «Крематорий»;

Андрей Ермола, барабанщик группы «Крематорий»;

Владимир Куликов, гитарист группы «Крематорий»;

Александр Лучков, скрипач группы «Крематорий»;

Юрий Кондратов, скрипач группы «Крематорий».

«Крематорий» — российская рок-группа, основанная в 1983 году. Ветераны российской рок-сцены расскажут о юбилейном туре, поделятся творческими планами.

Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

Подробнее о мероприятиях пресс-центра на сайте.