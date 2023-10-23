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В МИЦ «Известия» группа «Крематорий» расскажет о предстоящем юбилее

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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25 октября в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится творческая встреча с музыкантами группы «Крематорий», посвященная 40-летнему юбилею коллектива.

Участники:

  • Армен Григорян, лидер, автор песен и вокалист группы «Крематорий»;
  • Андрей Ермола, барабанщик группы «Крематорий»;
  • Владимир Куликов, гитарист группы «Крематорий»;
  • Александр Лучков, скрипач группы «Крематорий»;
  • Юрий Кондратов, скрипач группы «Крематорий».

«Крематорий» российская рок-группа, основанная в 1983 году. Ветераны российской рок-сцены расскажут о юбилейном туре, поделятся творческими планами.

Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

Подробнее о мероприятиях пресс-центра на сайте.

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