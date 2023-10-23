В МИЦ «Известия» группа «Крематорий» расскажет о предстоящем юбилее
25 октября в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится творческая встреча с музыкантами группы «Крематорий», посвященная 40-летнему юбилею коллектива.
Участники:
- Армен Григорян, лидер, автор песен и вокалист группы «Крематорий»;
- Андрей Ермола, барабанщик группы «Крематорий»;
- Владимир Куликов, гитарист группы «Крематорий»;
- Александр Лучков, скрипач группы «Крематорий»;
- Юрий Кондратов, скрипач группы «Крематорий».
«Крематорий» — российская рок-группа, основанная в 1983 году. Ветераны российской рок-сцены расскажут о юбилейном туре, поделятся творческими планами.
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Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта.
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