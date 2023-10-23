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Экс-премьер Украины заявил о неготовности страны к отопительному сезону

Азаров сообщил, что Киев подготовил к зиме в 3-4 раза меньше угля, чем надо
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Киевский режим не подготовил к отопительному сезону необходимые запасы угля и газа, а также не провел плановые работы, заявил в понедельник, 23 октября, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Угля заготовлено примерно в три-четыре раза меньше необходимого, электроэнергии на всех украинцев не хватит», — написал он в своем Telegram-канале.

Азаров уточнил, что потребность энергетической системы Украины в угле составляет примерно 1,8–3 млн т, однако заготовлено было около 700 тыс. т.

Текущее состояние украинской энергетической системы не способно обеспечить выработку необходимого для страны количества тепла и электроэнергии, резюмировал экс-премьер.

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Ранее, 9 октября, в «Укрэнерго» заявили о невозможности накопить уголь к зиме в плановых объемах. По словам члена наблюдательного совета компании Юрия Бойко, накопить плановые 1,8 млн т угля нужно до 15 октября.

До этого, 3 октября, обозреватель сербской газеты «Политика» Деян Новакович сообщил, что предстоящая зима может оказаться для Украины хуже предыдущей из-за проблем с электроснабжением.

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