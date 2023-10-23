Бойцы РФ создают видеоклипы на песню Саграды «Камуфляжные времена»

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России создают видеоклипы на новую композицию рэпера Артема Саграды «Камуфляжные времена».

Несмотря на то что музыкант представил свою новую песню только в полночь 20 октября, в интернете уже появились десятки роликов, созданных российскими бойцами в зоне специальной военной операции (СВО).

На кадрах можно увидеть то, о чем поет Саграда: бомбардировки мирных городов, бои на фронте и российских солдат. Для создания видео используются кадры, снятые российскими бойцами, а также материалы военных корреспондентов.

Песню уже назвали неофициальным гимном СВО. Она посвящена погибшим военным и мирным жителям, которые пали от рук националистов.

Ранее, 20 октября, в разговоре с «Известиями» музыкант признался, что на создание трека его вдохновило интервью одного из военных корреспондентов.

Также он отметил, что история трека — очень долгая, а его идея родилась из поездок на Донбасс, личных переживаний музыканта и участия в программе «Соль» на РЕН ТВ, в которой ее ведущие Александр Ф. Скляр и Рич задали Саграде вопрос — почему он не пишет о Донбассе? Ответом стала композиция «Камуфляжные времена».