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В Перми арестовали подозреваемого в нападениях на девушек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Перми избрали меру пресечения в виде ареста 45-летнему уроженцу Свердловской области, который подозревается в нападениях на девушек. Об этом 23 октября сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Мужчину арестовали почти на два месяца: один месяц 27 дней.

Одна из пострадавших девушек, 18-летняя Ульяна, рассказала в Сети о произошедшем. Около пяти утра девушка возвращалась от одногруппницы. К ней подошел мужчина и попросил зажигалку. Девушка недолго поговорила с ним и собиралась уйти, но мужчина стал вести себя агрессивно: схватил за волосы, повалил на землю и потащил за дом.

«В какой-то момент, когда он снял ремень со своих брюк и его руки ослабли, я успела прохрипеть «умоляю», прося не убивать меня. Он стал душить меня еще сильнее», — рассказала пострадавшая.

Маньяка спугнул местный житель, который увидел происходящее и что-то закричал с балкона. После этого девушка смогла спастись.

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Ранее, 21 октября, полиция задержала мужчину, который подозревается в нескольких нападениях на девушек в Индустриальном районе города. В октябре стало известно о ряде нападений на девушек в микрорайоне Ераничи в Перми.

Неизвестный мужчина угрожал их убить, подставляя к горлу нож, однако всем пострадавшим удалось вырваться. Позже выяснилось, что подозреваемым оказался 45-летний уроженец Свердловской области, который находится в федеральном розыске за совершение тяжкого преступления.

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