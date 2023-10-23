Армия Китая начала военные учения в Бохайском заливе

Народно-освободительная армия Китая начала военные учения с 23 по 24 октября в северной части Бохайского залива. Об этом 23 октября сообщает Управление морской безопасности Китая.

Учения проходят с 15:00 (10:00 мск) 23 октября до 20:00 (15:00 мск) 24 октября в акватории в северной части Бохайского залива, передает сообщение «РИА Новости».

Администрация безопасности на море Китайской Народной Республики также указала координаты района учений, вход в который запрещен в период проведения.

Ранее, с 20 по 23 июля, Китай совместно с Россией проводил учения в акватории Японского моря. Участники отрабатывали противолодочные задачи и морской бой, конвоирование судов, порядок действий при стоянке на незащищенном рейде, а также обеспечение безопасности коммуникаций.