Скончался бывший первый замминистра обороны РФ Игорь Пузанов

Бывший статс-секретарь — первый заместитель министра обороны России генерал армии Игорь Пузанов скончался накануне в Москве на 77 году жизни, сообщил 23 октября руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

«Игорь Евгеньевич скончался вчера после продолжительной болезни», — цитирует его «Интерфакс».

Дерябин выразил соболезнования родным и близким генерала от Клуба военачальников России.

Информации о времени и месте прощания с Пузановым он не привел.

Пузанов родился 31 января 1947 года в Тюмени. Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, затем — Военную академию имени Фрунзе, Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ. В марте 2001-го его назначили статс-секретарем — первым заместителем министра обороны РФ. В 2004 году должность упразднили.

Воинское звание генерала армии присвоено указом президента РФ в 2005 году. До последнего времени Пузанов работал в управлении генеральных инспекторов Минобороны.