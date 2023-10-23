Реклама
Прямой эфир
Политика
Комитет Госдумы принял поправки о выборах президента при военном положении
Общество
Скончался бывший первый замминистра обороны РФ Игорь Пузанов
Авто
Россиянам разрешили устанавливать квадратные номера спереди автомобиля
Мир
Премьер Японии пообещал сохранить курс на заключение мирного договора с РФ
Армия
Военная комендатура ДНР сообщила о вербовке ВФУ несовершеннолетних
Мир
В КНР заявили о готовности продолжать поставлять гуманитарную помощь Палестине
Мир
FT указала на тщетные попытки Зеленского сыграть озабоченность Израилем
Армия
Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении
Мир
Госдеп рекомендовал гражданам США как можно скорее покинуть Ливан
Армия
Советник Пушилина предположил длительное нахождение ракет ATACMS у Киева
Мир
В США назвали большой ошибкой дальнейшее оказание помощи Украине
Мир
Король Бахрейна выделил $8,5 млн на помощь жителям сектора Газа
Мир
Toyota возобновила работу некоторых заводов после недельного простоя
Мир
Трамп назвал Вашингтон самой опасной столицей мира

Скончался бывший первый замминистра обороны РФ Игорь Пузанов

В возрасте 76 лет скончался бывший первый замминистра обороны РФ Пузанов
0
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший статс-секретарь — первый заместитель министра обороны России генерал армии Игорь Пузанов скончался накануне в Москве на 77 году жизни, сообщил 23 октября руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

«Игорь Евгеньевич скончался вчера после продолжительной болезни», — цитирует его «Интерфакс».

Дерябин выразил соболезнования родным и близким генерала от Клуба военачальников России.

Информации о времени и месте прощания с Пузановым он не привел.

Пузанов родился 31 января 1947 года в Тюмени. Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, затем — Военную академию имени Фрунзе, Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ. В марте 2001-го его назначили статс-секретарем — первым заместителем министра обороны РФ. В 2004 году должность упразднили.

Воинское звание генерала армии присвоено указом президента РФ в 2005 году. До последнего времени Пузанов работал в управлении генеральных инспекторов Минобороны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023