СМИ узнали о просьбе США к Израилю отсрочить начало наземной операции в Газе

Американские официальные лица выражают надежду на то, что Израиль отложит военную операцию в секторе Газа, чтобы Вашингтон имел время подготовиться к возможным атакам на силы США в Ираке. Об этом сообщило издание The New York Times в статье, опубликованной 22 октября.

Американские чиновники опасаются атак на силы ВС США на Ближнем Востоке со стороны проиранских сил. Так, они приводят в пример иракских ополченцев, поддерживаемых Ираном. По словам чиновников, они могут напасть на 2,5 тыс. американских солдат, находящихся в Ираке. При этом в регионе уже прошла волна атак дронов на базы США.

Помимо этого, администрация президента США Джо Байдена просит Израиль повременить с наземной операцией, чтобы выиграть время для переговоров об освобождении заложников, находящихся в плену ХАМАС. Как отмечают в издании, США не выдвигают к Израилю никаких требований и по-прежнему поддерживают его решение о проведении военной операции в секторе Газа.

По словам собеседников издания, совет отложить начало операции был передан через министра обороны США Ллойда Остина. Уточняется, что Остин каждый день общается со своим коллегой из Израиля Йоавом Галантом. Темами обсуждения являются поставки американского оружия и размещение американских войск в регионе. Один из источников NYT подчеркнул, что глава Пентагона говорил Галанту, что освобождение заложников является приоритетной задачей США.

Ранее в этот день Вашингтон выпустил рекомендацию для граждан США, находящихся в Ливане, как можно скорее выехать из страны ввиду нестабильной обстановки на Ближнем Востоке. Кроме того, Госдеп настоятельно рекомендовал для решивших остаться в Ливане американцев заполнить форму, где необходимо указать контакты для экстренной связи.

До этого, 22 октября, американский госсекретарь Энтони Блинкен в программе «Лицом к нации» телекомпании CBS News заявил о готовности США отреагировать в случае обострения ситуации на Ближнем Востоке со стороны проиранских группировок.

В тот же день Reuters со ссылкой на источники сообщило, что авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой базируются ВС США, подверглась ракетному обстрелу. Один из взрывов, по их информации, был слышен внутри базы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.