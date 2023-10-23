Житель Якутии отдал мошенникам около 600 тыс. рублей

В Якутии 46-летний мужчина лишился почти 600 тыс. рублей из-за мошенников. Потерпевший перевел средства на посторонний счет.

По словам электрослесаря из Нерюнгринского района, ему поступил звонок через мессенджер. Девушка представилась сотрудницей банка и убедила якутянина, что на его имя кто-то пытается оформить кредит. Мужчина согласился оформить собственный кредит и перевести средства на «безопасный» счет. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

В Твери 56-летняя женщина отдала мошенникам 1,6 млн рублей. Потерпевшая поверила, что от ее имени злоумышленники оформили несколько кредитов, и перевела деньги на посторонний счет.