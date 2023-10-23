Штормовое предупреждение объявили в Амурской области из-за снега

Синоптики предупредили жителей Амурской области об ухудшении погодных условий. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Согласно прогнозам, 25 и 26 октября в Приамурье ожидается прохождение фронтальных систем западного циклона. По данным Амурской службы новостей, на севере региона пройдут осадки в виде мокрого снега. На дорогах образуются гололедица и снежный накат. Вероятно налипание мокрого снега на провода.

Вместе со смещением циклона ожидается усиление ветра. 26 октября скорость порывов будет достигать 17 м/с. Из-за затока холодного воздуха температура понизится на 3–7 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали комфортную погоду в Москве на этой неделе. Под влиянием повышенного давления будет ясно, температура воздуха не превысит +4 градуса в будние дни.