Хэмилтона и Леклера дисквалифицировали на Гран-при США «Формулы-1»

Пилоты Mercedes Льюис Хэмилтон и Ferrari Шарль Леклер были дисквалифицированы по итогам гонки Гран‑при США «Формулы‑1». Об этом стало известно 23 октября.

Машины спортсменов не прошли техническую проверку после финиша. Как установил делегат Джо Бауэр, на болидах не соответствовали регламенту доски скольжения под днищем, пишет «Спорт-Экспресс».

В результате отстранения британский автогонщик Хэмилтон лишился второго места, а гонщик из Монако Леклер — шестого. По итогам пересмотра второго места удостоился Ландо Норрис, а третьим стал Карлос Сайнс.

Победитель гонки — 26-летний нидерландец Макс Ферстаппен, выступающий за команду Red Bull. Кроме того, Ферстаппен отпраздновал 50-ю победу по итогам заезда, прошедшего в техасском городе Остин. Этап в Техасе стал пятым в сезоне. Всего таких в 2023 году будет шесть.

Днем ранее сообщалось, что пилот Red Bull одержал победу в спринте в ходе Гран-при США в классе «Формула-1». Заезд состоялся 21 октября на автодроме Circuit of the Americas.