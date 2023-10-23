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Завершено расследование дела в отношении нападавших на людей на юге Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Завершено расследование уголовного дела в отношении членов организованной группы, совершивших ряд преступления в Москве в период с 2020 по 2023 год. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщило ГСУ СКР по столице в своем Telegram-канале.

Шесть участников группы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (шесть эпизодов хулиганства), ч. 4 ст. 150 УК РФ (три эпизода вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления), п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»), ч. 2 ст. 325 УК РФ («Похищение и уничтожение паспорта»).

По информации следствия, в период с 2020 по 2023 год в Москве выходцы из Средней Азии из хулиганских побуждений совершали преступления против общественной безопасности, напав в общей сложности более чем на восемь человек.

«Фигурантам предъявлено обвинение, по ходатайству органа следствия всем участникам организованной группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В ходе расследования были допрошены восемь потерпевших и более 20 свидетелей, а также проведено более 10 судебных экспертиз.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения. В отношении одного из соучастников, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, судом вынесен обвинительный приговор.

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Ранее,15 октября, в Санкт-Петербурге внимание правоохранительных органов привлекла другая группа правонарушителей, нападавших на людей. В тот день сообщалось, что группа выходцев из Азербайджана избивает прохожих и выкладывает видеокадры своих действий в социальные сети. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя петербургского управления СК Олегу Бобкову предоставить доклад по этой ситуации.

На следующий день, 16 октября, был задержан первый подозреваемый, а через день правоохранители задержали еще пятерых подростков — одного петербуржца и выходцев из Азербайджана в возрасте от 16 до 18 лет. 20 октября сообщалось, что четверо фигурантов по данному делу были арестованы.

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