Минобороны: экипажи «Солнцепёков» применяют новые системы привязки к местности

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Воздушно-десантных войск (ВДВ) применяют новейшие программные решения для привязки к местности при стрельбе. Об этом 23 октября сообщили в Минобороны.

Контроль и корректировку поражаемых целей проводят беспилотники, они передают результаты поражения на командный пункт.

Также в военном ведомстве добавили, что расчеты «Солнцепеков» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения оказывают поддержку десантно-штурмовым подразделениям во время активной обороны в районе Вербового на запорожском направлении.

На опубликованном в Telegram-канале Минобороны видеоролике командир огнеметного взвода с позывным Пламя рассказал о задаче поразить пехоту противника, укрывшуюся в блиндажах.

Экипаж выдвинулся на позицию и нанес удар.

«После нашей работы у противника нет шансов выйти из своих укрытий целыми и невредимыми», — заверил он.

Ранее, 19 октября, начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские ТОС нанесли удар по укрытиям двух бригад ВСУ в районе Сергеевки.

Огнеметная система на танковом шасси ТОС-1А «Солнцепек» находится на вооружении войск РХБЗ. Использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью. Залп 24 снарядов позволяет закрыть площадь до 40 тыс. кв. м.

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