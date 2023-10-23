В ДНР сообщили об обстреле северной части Донецка ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли в Куйбышевском районе Донецка поселок Октябрьский рудник. Об этом 23 октября сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, попадания по домам частного сектора и многоквартирный дом по пр. Кремлевскому», — написал он.

Кулемзин уточнил, что в результате обстрела есть пострадавшие.

Ранее, 21 октября, ВСУ выпустили по Куйбышевскому, Киевскому, Калининскому и Буденновскому районам города 11 снарядов. Как сообщил Кулемзин, в результате атаки в Калининском районе пострадала женщина, также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

До этого, 20 октября, в результате очередного обстрела Донецка украинскими радикалами погиб мужчина. Кроме того, был поврежден частный жилой дом.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.