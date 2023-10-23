ВСУ заявили о повреждениях объектов инфраструктуры под Одессой

Складское помещение объекта инфраструктуры порта повреждено в Одесской области на юге Украины. Об этом 23 октября сообщили силы обороны юга Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Повреждена крыша складского помещения объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе», — говорится в Telegram-канале ВСУ.

Возгорание было оперативно потушено. Другие детали не уточняются.

Кроме того, в подконтрольных Киеву районах Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил глава местной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

«В объект критической инфраструктуры, инженерное сооружение в Херсонском районе», — уточнил он.

Подробностей Прокудин не привел.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Звуки взрывов были слышны в ночь на 23 октября в Одессе. Объявлялась воздушная тревога. Также поздним вечером воскресенья, 22 октября, в городе Вышгороде Киевской области прозвучали взрывы. Были слышны сирены воздушной тревоги.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.