Советник Пушилина: у российской ПВО есть опыт взаимодействия с ракетами ATACMS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) располагают опытом взаимодействия с поставленными Вашингтоном Киеву ракетами ATACMS, сообщил 23 октября советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

Он обратил внимание, что информационное поле наполнено информацией, что украинцы использовали ATACMS, нанеся первые удары.

«Ну что я могу сказать? Сейчас у наших ПВО появился опыт взаимодействия с этими изделиями. Назовем эти удары именно опытом, из которого мы должны будем извлечь какие-то уроки для результативного поражения подобных целей», — цитирует Гагина «РИА Новости».

Он поделился мнением, что армия РФ это сделает. У ПВО России есть опыт работы с такими ракетами, как Storm Shadow и HIMARS.

«Я думаю, мы сможем противостоять любой угрозе, потому что наша ПВО на данный момент достаточно хорошо закрывает», — добавил он, подчеркнув, что российские ПВО успешно отбиваются от атак украинских ракет и беспилотников в Крыму.

Также он предположил, что поставленные США ракеты ATACMS могли находиться на Украине еще до того, как об этом узнала российская сторона. Говоря о возможности новых поставок таких ракет, Гагин допустил, что они могут быть, но нескоро.

20 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США передали Киеву ATACMS для применения в пределах «территории суверенной Украины». Количество ракет не названо, отмечалось, что у них кассетная боевая часть.

17 октября Белый дом подтвердил передачу Киеву ATACMS с дальностью 165 км. В пресс-службе Совета национальной безопасности Белого дома подчеркнули, что это повысит боевой потенциал Украины, но Пентагон не смог подтвердить дальнейшие поставки этих ракет.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что поставки дальнобойных американских ракет ATACMS Украине наносят вред. По его словам, они создают дополнительную угрозу, но Россия сможет отразить подобные атаки.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.