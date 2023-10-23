Реклама
Прямой эфир
Политика
Комитет Госдумы принял поправки о выборах президента при военном положении
Общество
Скончался бывший первый замминистра обороны РФ Игорь Пузанов
Авто
Россиянам разрешили устанавливать квадратные номера спереди автомобиля
Мир
Премьер Японии пообещал сохранить курс на заключение мирного договора с РФ
Армия
Военная комендатура ДНР сообщила о вербовке ВФУ несовершеннолетних
Мир
В КНР заявили о готовности продолжать поставлять гуманитарную помощь Палестине
Мир
FT указала на тщетные попытки Зеленского сыграть озабоченность Израилем
Армия
Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении
Мир
Госдеп рекомендовал гражданам США как можно скорее покинуть Ливан
Армия
Советник Пушилина предположил длительное нахождение ракет ATACMS у Киева
Мир
В США назвали большой ошибкой дальнейшее оказание помощи Украине
Мир
Король Бахрейна выделил $8,5 млн на помощь жителям сектора Газа
Мир
Toyota возобновила работу некоторых заводов после недельного простоя
Мир
Трамп назвал Вашингтон самой опасной столицей мира
Сюжет:

Советник Пушилина: у российской ПВО есть опыт взаимодействия с ракетами ATACMS

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) располагают опытом взаимодействия с поставленными Вашингтоном Киеву ракетами ATACMS, сообщил 23 октября советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

Он обратил внимание, что информационное поле наполнено информацией, что украинцы использовали ATACMS, нанеся первые удары.

«Ну что я могу сказать? Сейчас у наших ПВО появился опыт взаимодействия с этими изделиями. Назовем эти удары именно опытом, из которого мы должны будем извлечь какие-то уроки для результативного поражения подобных целей», — цитирует Гагина «РИА Новости».

Он поделился мнением, что армия РФ это сделает. У ПВО России есть опыт работы с такими ракетами, как Storm Shadow и HIMARS.

«Я думаю, мы сможем противостоять любой угрозе, потому что наша ПВО на данный момент достаточно хорошо закрывает», — добавил он, подчеркнув, что российские ПВО успешно отбиваются от атак украинских ракет и беспилотников в Крыму.

Также он предположил, что поставленные США ракеты ATACMS могли находиться на Украине еще до того, как об этом узнала российская сторона. Говоря о возможности новых поставок таких ракет, Гагин допустил, что они могут быть, но нескоро.

20 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США передали Киеву ATACMS для применения в пределах «территории суверенной Украины». Количество ракет не названо, отмечалось, что у них кассетная боевая часть.

17 октября Белый дом подтвердил передачу Киеву ATACMS с дальностью 165 км. В пресс-службе Совета национальной безопасности Белого дома подчеркнули, что это повысит боевой потенциал Украины, но Пентагон не смог подтвердить дальнейшие поставки этих ракет.

Ракеты ATACMS: характеристики и дальность, чем сбивают
Эксперты пояснили, какие системы российские войска могут противопоставить этому оружию

Президент РФ Владимир Путин сказал, что поставки дальнобойных американских ракет ATACMS Украине наносят вред. По его словам, они создают дополнительную угрозу, но Россия сможет отразить подобные атаки.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023