В Якутии обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями

Четыре тела с огнестрельными ранениями были обнаружены в городе Мирный в Якутии, сообщает 23 октября Telegram-канал следственного управления СК РФ по Республике Саха.

Тела убитых нашли поздним вечером 22 октября в одном из домов на дачном участке в Мирном. По словам правоохранителей, тела идентифицированы: жертвами преступления стали мужчины 1978 и 1981 годов рождения и женщины 1986 и 1987 годов рождения.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

«В настоящее время по уголовному делу следственно-оперативной группой проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательств, ведутся оперативно-разыскные мероприятия», ― сказано в заявлении.

Ранее, 10 октября, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела 14-летней девочки в багажнике автомобиля ее матери в Уфе. По данным МВД по Республике Башкортостан, в полицию Уфы утром 10 октября поступило сообщение от местной жительницы. Она рассказала, что обнаружила свою 14-летнюю дочь мертвой.