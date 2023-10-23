Советник главы ДНР сообщил об опыте работы российских систем ПВО с ракетами ATACMS

ВС РФ уже сталкивались с американскими ракетами ATACMS, а значит, у российской системы противовоздушной обороны (ПВО) теперь больше знаний об этом оружии. Об этом советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин рассказал в интервью «РИА Новости» в понедельник, 23 октября.

«Сейчас информационное поле и в России, и в мире наполнено как раз информацией о том, что украинцы уже нанесли первые удары с помощью ракет ATACMS… Они отчитываются об этом и сами, и сейчас много видео на этот предмет. Ну, что я могу сказать: сейчас у наших ПВО появился опыт взаимодействия с этими изделиями», — заявил Гагин.

По словам советника главы ДНР, из этого опыта можно извлечь необходимые знания. Новая информация об ATACMS, которой не хватало российской армии раньше, позволит справиться с американскими ракетами с помощью ПВО. Так уже происходило с ракетами Storm Shadow и HIMARS, напомнил Гагин.

«Я думаю, мы сможем противостоять любой угрозе, потому что наша ПВО на данный момент достаточно хорошо закрывает», — отметил советник главы ДНР.

По его словам, ПВО российского производства перехватывает множество украинских ракет и беспилотников с достаточно высокой эффективностью, что не допускает сомнений в действенности этой системы против ATACMS.

Ранее в тот же день Гагин предположил, что ракеты ATACMS, которые поставлены Украине из США, могли находиться на Украине еще до того, как об этом узнала российская сторона. Советник главы ДНР уверен, что Вашингтон поставил небольшую партию ATACMS, поэтому Киев будет стараться использовать их максимально.

21 октября член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи написал в статье для Responsible Statecraft о неприемлемости использования ракет ATACMS. Решение американского президента Джо Байдена передать Украине эти ракеты с кассетными боеприпасами игнорирует многие десятилетия человеческих страданий, причиняемых этим неизбирательным оружием.

20 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США передали Киеву ATACMS для применения в пределах «территории суверенной Украины». При этом количество ракет он называть не стал.

17 октября Белый дом подтвердил передачу Киеву ATACMS с дальностью 165 км. В пресс-службе Совета национальной безопасности Белого дома подчеркнули, что это повысит боевой потенциал Украины, но Пентагон не смог подтвердить дальнейшие поставки этих ракет.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что поставки дальнобойных американских ракет ATACMS Украине наносят вред. По его словам, они создают дополнительную угрозу, но Россия сможет отразить подобные атаки.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.