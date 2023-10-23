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В Приморье мужчину и женщину осудили за убийство шестерых человек в 2005 году

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Фото: Прокуратура Приморского края
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Артемовский городской суд в Приморском крае огласил обвинительный приговор мужчине и женщине, которые в июле 2005 года убили шестерых человек. Об этом 23 октября сообщает Telegram-канал региональной прокуратуры.

«Артемовский городской суд постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей ― мужчины 1976 года рождения и женщины 1983 года рождения. В зависимости от степени участия каждого в совершении преступлений они признаны виновными по п.п. «а, ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц, с целью скрыть другое преступление)», ― гласит заявление правоохранителей.

Мужчину приговорили к 21 году заключения в колонии строгого режима, женщину ― к 19 годам в колонии общего режима.

Убийство, за которое пара получила тюремные сроки, произошло летом 2005 года, когда во время застолья в доме на улице Лескова в Артеме женщина из ревности ударила гостью железным прутом и нанесла ей по меньшей мере два ножевых ранения. Сожитель напавшей женщины, пытаясь скрыть следы преступления, убил с помощью ножа и топора пятерых человек, включая двух несовершеннолетних, которые в момент нападения на первую жертву находились в доме.

Как оказалось, девушка, на которую напали первой, осталась жива, поэтому убийцы перенесли ее в другое помещение, где и расправились над жертвой. Массовое убийство оставалось нераскрытым в течение более чем 15 лет, пока в 2021 году правоохранителям не удалось установить личности преступников.

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Ранее, 5 сентября, в Красноярском крае завершили расследование убийства двух несовершеннолетних девушек, которое было совершено 23 года назад.

Установлено, что в июне 2000 года две 16-летние девушки пришли в гараж к 19-летнему молодому человеку, жителю Кодинска. Они потребовали от него вернуть им 800 рублей. Однако тот не захотел отдавать долг. Завязался конфликт, в ходе которого молодой человек взял кувалду и ударил девушек по голове. Пострадавшие скончались на месте.

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