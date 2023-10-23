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Эксперт посоветовал не перезванивать на незнакомые номера

Эксперт Бийчук: ответные звонки на незнакомые номера привлекают мошенников
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Не стоит перезванивать на неизвестные номера, так как это может привлечь дополнительное внимание мошенников и показать, что абонент активен. Об этом заявил в беседе с «РИА Новости» 23 октября директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

«Чтобы оградить себя от ненужной рекламы, но при этом не пропускать важные звонки с неизвестных номеров, советую пользоваться умными определителями номера. Они покажут, кто звонит абоненту, даже если номер организации не записан в телефоне», — также отметил он.

Бийчук пояснил, что в случае страха пропустить что-то важное пользователь может в настройках приложения мобильного оператора настроить категории, звонки в которых не заблокируются. А все нежелательные входящие будут перенаправлены на голосовой бот, который предоставит позже расшифровку записи аудиосообщения.

По информации директора «Защитника» МТС, количество спам-звонков за последние девять месяцев этого года увеличились на 30% в сравнении с данными за аналогичный период 2022-го. При этом, как отмечает Бийчук, накануне «Черной пятницы» в ноябре нежелательных входящих ожидается больше.

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Ранее, 30 июня, агентство TelecomDaily опубликовало данные исследования, в которых говорится, что с телефонными злоумышленниками и спамерами сталкиваются более 94% клиентов мобильных операторов. Они предпочитают личный обзвон людей всем другим каналам коммуникации — такие звонки регулярно получают 77,4% абонентов.

До этого, 11 июня, генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков рассказал, что полностью удалить себя из всех баз данных злоумышленников невозможно. Временную защиту от звонков и СМС спамеров пользователь смартфона получает при смене старого номера телефона на новый. При этом эксперт порекомендовал не светить свой основной номер телефона, а для рекламных объявлений, которые могут заинтересовать, купить отдельные сим-карты.

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