Трамп назвал Вашингтон самой опасной столицей мира

Вашингтон — это самая опасная столица в мире. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social в воскресенье, 22 октября.

«Вашингтон превратился в грязную, наполненную преступностью смертельную ловушку <...>. Сейчас это, пожалуй, самая небезопасная столица в мире», — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, если он одержит победу на грядущих выборах нового президента США, то займется благоустройством города и восстановит его прежний вид.

Ранее, 20 октября, Нью-Йоркский суд оштрафовал Трампа на $5 тыс. за то, что он оставил в Сети фото сотрудницы судьи с демократом, которое ранее ему предписали удалить.

17 сентября бывший американский лидер Дональд Трамп выразил готовность решить большую часть проблем страны в период от полугода до года в случае победы на выборах в 2024 году. Бизнесмен также добавил, что избиратели не должны желать избрания президентом США тем кандидатам, которые говорят о возможности решить проблемы США в течение восьми лет.