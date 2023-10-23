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В Москве завершилось благоустройство территории у станции БКЛ «Текстильщики»

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В Москве завершили благоустройство территории возле станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом 20 октября рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, специалисты благоустроили улицы Люблинская, Саратовская, Артюхиной, 11-ю Текстильщиков и другие. В частности, в кабельную канализацию были убраны воздушные линии, проведено расширение тротуаров и замена покрытия. Также рабочие заменили асфальт на проезжей части, а на территории оборудовали парковочные карманы, сообщает телеканал «360».

Бирюков подчеркнул, что главной задачей было оборудовать удобные пешеходные маршруты к станции от жилой застройки, а также адаптировать пространства с учетом запросов местных жителей.

Для горожан оборудовали остановочный павильон с зарядными слотами и сделали контрастное освещение у пешеходных переходов, установили лавочки и навигационные стелы у станции, отмечает RT.

Помимо этого, специалисты провели озеленение территории, где разбили 21 тыс. кв. м газона, высадили 60 деревьев и 160 кустарников, пишет сайт kp.ru.

16 октября мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве завершили благоустройство территорий у 10 станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Специалисты уже выполнили основные работы, теперь им предстоит только высадить деревья и кустарники у станций «Сокольники», «Новаторская», «Марьина Роща» и «Аминьевская».

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